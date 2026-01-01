African

75 playlist(s)

The Hits: 80s & Beyond Nigeria

The Hits: 80s & Beyond Nigeria
Naija 2010s Hits

Naija 2010s Hits
Throwback Naija Party

Throwback Naija Party
C'est Makossa

C'est Makossa
Top Afropop

Top Afropop
Classic Afro Reggae

Classic Afro Reggae
Afro-Piano Gbedu

Afro-Piano Gbedu
Amapiano Essence

Amapiano Essence
Eastern Flavour

Eastern Flavour
Afropoppin'

Afropoppin'
Throwback Mzansi

Throwback Mzansi
Amapiano Hits 2025

Amapiano Hits 2025
AmaPiano Trip

AmaPiano Trip
Afrobeats Hits 2025

Afrobeats Hits 2025
Mzansi Wave

Mzansi Wave
Afropop Hits 2025

Afropop Hits 2025
Owambe

Owambe
Afro-House Sensations

Afro-House Sensations
Amapiano Hits 2024

Amapiano Hits 2024
Afrobeats Now

Afrobeats Now
Amapiano Hits of 2023

Amapiano Hits of 2023

Naija Central

Naija Central
Afrobeats Hits of 2023

Afrobeats Hits of 2023
Afrobeats Party

Afrobeats Party
Global Collabs Hotlist

Global Collabs Hotlist
old school Nigeria

old school Nigeria

7.1K views

nostalgic african music

nostalgic african music

4.5K views

Afrobeats with Juju & Fuji Vibes

Afrobeats with Juju & Fuji Vibes

746 views

Amapiano

Amapiano

3.4K views

Koffi olamide

Koffi olamide

26K views

Diamond latest

Diamond latest

440 views

old pure reggae

old pure reggae

21K views

old school music

old school music

11K views

Afro beats

Afro beats

206K views

Barça African Connect

Barça African Connect

164 views

piano piano

piano piano

3.5K views

Stephen 003

Stephen 003

1.4K views

December

December

16K views

Throwback signature

Throwback signature

268 views

favourite

favourite

575 views

hustle vibe

hustle vibe

257K views

Piano SA

Piano SA

1.2K views

Good hit

Good hit

19K views

Vibes

Vibes

723 views

Uniquement Congo

Uniquement Congo

1M views

Amapiano

Amapiano

1.2K views

Good old times

Good old times

4.5K views

High Life Music

High Life Music

955 views

Happiness Radio

Happiness Radio

3.2K views

Piano

Piano

451 views

House

House

6.1K views

New in Afrobeats 2026

New in Afrobeats 2026

8.3K views

Naija oldschool

Naija oldschool

16K views

Naija

Naija

11K views

9ja Old school

9ja Old school

8.4K views

dera party

dera party

310 views

December playlist

December playlist

1.5K views

Car playlist

Car playlist

563 views

afro-american vibes

afro-american vibes

636 views

amapiano songs

amapiano songs

216 views

Birthday Celebration

Birthday Celebration

11K views

Highlife

Highlife

397 views

Saturday bangers

Saturday bangers

295 views

Amapiano 25

Amapiano 25

2.7K views

Feel Good

Feel Good

550 views

Amapiano

Amapiano

563 views

Naija

Naija

8.7K views

Mood

Mood

163 views

Nigeria Old Skool songs

Nigeria Old Skool songs

10K views

Chill Amapiano

Chill Amapiano

4.9K views

Tinos Makossa jams

Tinos Makossa jams

1.9K views

Miami

Miami

7.4K views

Bongo Bangers

Bongo Bangers

1.9K views

piano chill

piano chill

2.2K views

Afrobeat

Afrobeat

2.4K views