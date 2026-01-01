African
75 playlist(s)
old school Nigeria
7.1K views
nostalgic african music
4.5K views
Afrobeats with Juju & Fuji Vibes
746 views
Amapiano
3.4K views
Koffi olamide
26K views
Diamond latest
440 views
old pure reggae
21K views
old school music
11K views
Afro beats
206K views
Barça African Connect
164 views
piano piano
3.5K views
Stephen 003
1.4K views
December
16K views
Throwback signature
268 views
favourite
575 views
hustle vibe
257K views
Piano SA
1.2K views
Good hit
19K views
Vibes
723 views
Uniquement Congo
1M views
Amapiano
1.2K views
Good old times
4.5K views
High Life Music
955 views
Happiness Radio
3.2K views
Piano
451 views
House
6.1K views
New in Afrobeats 2026
8.3K views
Naija oldschool
16K views
Naija
11K views
9ja Old school
8.4K views
dera party
310 views
December playlist
1.5K views
Car playlist
563 views
afro-american vibes
636 views
amapiano songs
216 views
Birthday Celebration
11K views
Highlife
397 views
Saturday bangers
295 views
Amapiano 25
2.7K views
Feel Good
550 views
Amapiano
563 views
Naija
8.7K views
Mood
163 views
Nigeria Old Skool songs
10K views
Chill Amapiano
4.9K views
Tinos Makossa jams
1.9K views
Miami
7.4K views
Bongo Bangers
1.9K views
piano chill
2.2K views
Afrobeat
2.4K views