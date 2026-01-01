J-Pop

73 playlist(s)

JAPANIQUE

JAPANIQUE
J-Hits!

J-Hits!
Boys Group Japan

Boys Group Japan
Idol Japan

Idol Japan
SSW

SSW
Catch Up Japan

Catch Up Japan
Replay Japan

Replay Japan
Japan Big Hits

Japan Big Hits
Sing-along J-Pop

Sing-along J-Pop
The Hits: ‘10s Japan

The Hits: ‘10s Japan
Japan Hits: '00s

Japan Hits: '00s
Japan Hits: '70s

Japan Hits: '70s
Japan Hits: '80s

Japan Hits: '80s
Japan Hits: '90s

Japan Hits: '90s
J-Drama TV Hits

J-Drama TV Hits
Japan Ballads

Japan Ballads
Queens of J-Pop

Queens of J-Pop
Karaoke Hits: Japan

Karaoke Hits: Japan
Covers Japan

Covers Japan
Showtime

Showtime
Retake Japan

Retake Japan
Reiwa Era J-Pop

Reiwa Era J-Pop
Teen J-Pop

Teen J-Pop
202601ベストヒット

202601ベストヒット

4.2K views

2020邦楽ベスト

2020邦楽ベスト

17K views

かえで

かえで

822 views

My Best Japanese Anime Songs in Spring of 2026

My Best Japanese Anime Songs in Spring of 2026

466 views

懐かしい曲

懐かしい曲

121K views

運転中に聴くな

運転中に聴くな

20K views

オススメ

オススメ

2.8K views

ニューリリース

ニューリリース

759 views

なつかし

なつかし

286K views

ポップス

ポップス

3.7K views

幸せいっぱい

幸せいっぱい

139 views

好きな曲

好きな曲

171 views

お気に入り

お気に入り

318 views

J-ポップ

J-ポップ

14K views

いろいろ

いろいろ

611 views

懐ソン３

懐ソン３

84K views

2025年お気に入り

2025年お気に入り

21K views

2026のライブラリ

2026のライブラリ

414 views

はなぴよ

はなぴよ

1.2K views

2025年ノリがよいやつ

2025年ノリがよいやつ

26K views

2026KJTダンスグループ発表会リスト

2026KJTダンスグループ発表会リスト

225 views

ドライブ

ドライブ

5.1K views

80年代

80年代

342 views

おちつく

おちつく

2K views

2025最新ヒット曲

2025最新ヒット曲

4.4K views

70年代ヒット歌謡

70年代ヒット歌謡

54K views

お気に入り

お気に入り

5.2K views

マイプレイリスト

マイプレイリスト

411 views

懐メロ

懐メロ

190K views

好きな曲

好きな曲

152 views

春ドラマ

春ドラマ

454 views

2025 カラオケリスト

2025 カラオケリスト

8.5K views

カラオケ

カラオケ

42K views

アイドルプレイリスト

アイドルプレイリスト

143 views

なんか好きな曲

なんか好きな曲

12K views

ドライブ用

ドライブ用

364 views

チェンソーマン爆弾

チェンソーマン爆弾

1.4K views

好き

好き

7.9K views

MAJ2026 最優秀ニュー・アーティスト賞 エントリー

MAJ2026 最優秀ニュー・アーティスト賞 エントリー

6.4K views

マジで好きなやつ

マジで好きなやつ

556 views

懐メロ

懐メロ

51K views

昭和ヒット

昭和ヒット

219K views

オリジナルソング

オリジナルソング

2.1K views

朝のモチベ上がる

朝のモチベ上がる

842 views

青春ベスト

青春ベスト

19K views

姫ビック

姫ビック

62K views

最高の曲

最高の曲

47K views

やっぱ80年代

やっぱ80年代

7K views

お気に入り

お気に入り

701 views

アニソン

アニソン

22K views