R&B & soul

125 playlist(s)

Neo Soul Essentials

Neo Soul Essentials
Chill R&B

Chill R&B
I'm a Flirt

I'm a Flirt
Soothing Soul

Soothing Soul
Essential '90s R&B

Essential '90s R&B
Feel-Good R&B Vibes

Feel-Good R&B Vibes
New R&B

New R&B
R&B Party

R&B Party
Acoustic Soul

Acoustic Soul
Cuffin' Season

Cuffin' Season
Feel-Good Hip Hop and R&B

Feel-Good Hip Hop and R&B
Sunshine Soul

Sunshine Soul
Groove On

Groove On
'90s R&B

'90s R&B
'90s R&B Party

'90s R&B Party
Calm Night Drive Korean Ballad/R&B

Calm Night Drive Korean Ballad/R&B
Neo-Soul Revival

Neo-Soul Revival
Biggest R&B Hits

Biggest R&B Hits
Afro R&B Wave

Afro R&B Wave
'80s R&B + Soul

'80s R&B + Soul
Incense & Tea

Incense & Tea
'00s Vibes Only

'00s Vibes Only
Never-Ending Slow Jams

Never-Ending Slow Jams
Running On R&B

Running On R&B
Brown Sugar: New Collabs

Brown Sugar: New Collabs
Motown in the '70s

Motown in the '70s
Motown Dance Party

Motown Dance Party
R&B Party-Starters

R&B Party-Starters
End of the Road: Classic R&B Breakup

End of the Road: Classic R&B Breakup
Classic Sunshine Soul

Classic Sunshine Soul
Pop R&B Jams

Pop R&B Jams
Cloudy Day R&B

Cloudy Day R&B
'00s R&B

'00s R&B
OPM R&B Soul

OPM R&B Soul
R&B love

R&B love

'00s R&B Chill

'00s R&B Chill
Brand New Korean R&B

Brand New Korean R&B
'60s R&B + Soul

'60s R&B + Soul

Essential '80s R&B

Essential '80s R&B
Late-Night Rendezvous

Late-Night Rendezvous
'10s R&B Chill

'10s R&B Chill
Sing-Along Soul

Sing-Along Soul
'80s Slow Jams

'80s Slow Jams
Boy, Bye

Boy, Bye
Mzansi Wave

Mzansi Wave
Highline: Today's R&B Hits

Highline: Today's R&B Hits
Funk & Soul Power

Funk & Soul Power
'10s R&B

'10s R&B
50 Shades of R&B

50 Shades of R&B
Sweet Soul Revival

Sweet Soul Revival

Vibes on Deck

Vibes on Deck
Today's R&B Christmas

Today's R&B Christmas
R&B Blueprints

R&B Blueprints
Endless R&B Throwbacks

Endless R&B Throwbacks
Shea Butter Groove

Shea Butter Groove
Chill Korean Hip-Hop/R&B

Chill Korean Hip-Hop/R&B
'10s Korean R&B

'10s Korean R&B
'90s Slow Jams

'90s Slow Jams
Soul Made in Philly

Soul Made in Philly

Dip It Low: '00s R&B Party

Dip It Low: '00s R&B Party
Essential Motown Hits

Essential Motown Hits
No Diggity: Chill '90s Rap and R&B

No Diggity: Chill '90s Rap and R&B
New & Timeless Soul Hits

New & Timeless Soul Hits
Heartbreak R&B

Heartbreak R&B
R&B Japan

R&B Japan
Kings of R&B

Kings of R&B
'10s Adult R&B

'10s Adult R&B
SAY NO MORE: Rap + R&B Hits

SAY NO MORE: Rap + R&B Hits
Cloud Nine R&B

Cloud Nine R&B
Feel Good Korean Hip-Hop/R&B

Feel Good Korean Hip-Hop/R&B
UK R&B Hits 2025

UK R&B Hits 2025
Esensi R&B

Esensi R&B
R&B Hits 2022

R&B Hits 2022
Summer Breeze Soul

Summer Breeze Soul
Christian R&B

Christian R&B
More oldies

More oldies

19K views

R&B

R&B

1.3K views

April 2026

April 2026

128 views

Chill Christmas 🎄

Chill Christmas 🎄

25K views

Oldies

Oldies

14K views

日本R&B

日本R&B

1K views

Love

Love

46K views

힙합 혹시 좋아해?

힙합 혹시 좋아해?

20K views

Old school slow jams

Old school slow jams

325 views

indo chill

indo chill

153 views

Romantic Playlist

Romantic Playlist

2.1K views

Wisdom

Wisdom

20K views

Funky RnB

Funky RnB

305 views

internacional

internacional

28K views

Peace

Peace

2.8K views

Todays singers

Todays singers

12K views

My jams

My jams

4.4K views

90s

90s

21K views

힙합

힙합

724 views

old school

old school

39K views

R&B

R&B

690 views

홈파티 R&B

홈파티 R&B

727 views

Safe

Safe

4.1K views

Easy morning

Easy morning

346 views

Da' Grooves

Da' Grooves

12K views

Love mix

Love mix

1.5K views

드라이브 플리

드라이브 플리

636 views

summer

summer

168 views

Neo soul legend

Neo soul legend

6.4K views

AmaPiano (2025)

AmaPiano (2025)

845 views

잔잔

잔잔

1.5K views

very cool tracks

very cool tracks

677 views

New cool music

New cool music

2.1K views

my 90s jams

my 90s jams

150K views

Car playlist

Car playlist

567 views

cool breeze

cool breeze

467 views

Bouncy Beat

Bouncy Beat

56K views

밤드라이브(팝송)

밤드라이브(팝송)

10K views

weekend

weekend

70K views

anos 2000

anos 2000

1.8K views

R&B

R&B

11K views

女心と秋の空と湯気の向こう

女心と秋の空と湯気の向こう

19K views

Love songs

Love songs

427 views

하미_네오소울

하미_네오소울

1.4K views

Smooth

Smooth

4.3K views

80's

80's

3.7K views

Feel Good Music: R&B, Funk, Soul, Disco, Boogie, Electro, Rock, Pop, Groove and Post-disco

Feel Good Music: R&B, Funk, Soul, Disco, Boogie, Electro, Rock, Pop, Groove and Post-disco

19K views

듣고싶은 노래

듣고싶은 노래

4.4K views

Old school pop

Old school pop

72K views

Just for you Dear

Just for you Dear

233 views