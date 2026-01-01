Bollywood & Indian

86 playlist(s)

Bollywood Hitlist

Bollywood Hitlist
I-Pop Hits!

I-Pop Hits!
Bollywood Romance Hitlist

Bollywood Romance Hitlist
Bollywood Dance Hitlist

Bollywood Dance Hitlist
Tollywood Hitlist

Tollywood Hitlist
Bollywood Essentials

Bollywood Essentials
Kollywood Hitlist

Kollywood Hitlist
Sandalwood Hitlist

Sandalwood Hitlist
Mollywood Hitlist

Mollywood Hitlist
Kollywood Essentials

Kollywood Essentials
Tollywood Essentials

Tollywood Essentials
Punjab Fire

Punjab Fire
Punjabi Essentials

Punjabi Essentials
Indie Rising

Indie Rising
EKDUM

EKDUM
Sub Condiment

Sub Condiment
Indian Indie Essentials

Indian Indie Essentials
Desi Hip Hop Essentials

Desi Hip Hop Essentials
Desi Hip Hop X

Desi Hip Hop X
Hindustani Essentials

Hindustani Essentials
Carnatic Essentials

Carnatic Essentials
Ghazal Essentials

Ghazal Essentials
Bollywood Retro Romance

Bollywood Retro Romance
Punjabi Dance Hitlist

Punjabi Dance Hitlist

Bollywood Romance Essentials

Bollywood Romance Essentials
Bollywood Dance Essentials

Bollywood Dance Essentials
'90s Bollywood

'90s Bollywood
Haryanvi Hitlist

Haryanvi Hitlist
Uncut Bollywood

Uncut Bollywood
Bollywood Heartbreak

Bollywood Heartbreak
Bollywood Love Aaj Kal

Bollywood Love Aaj Kal
Punjabi Romance Hitlist

Punjabi Romance Hitlist
Punjabi Party

Punjabi Party
Pop Tadka

Pop Tadka
Bollywood Drip

Bollywood Drip
Haryanvi Dance Hitlist

Haryanvi Dance Hitlist
Tamil Latest

Tamil Latest

690 views

Telugu Hits

Telugu Hits

1.3K views

90's

90's

34K views

Peace

Peace

232 views

Kannada

Kannada

15K views

Travel

Travel

614 views

Punjabi

Punjabi

2K views

Hindi

Hindi

5.3K views

Indie Selects by Shoonya

Indie Selects by Shoonya

4.9K views

Haryana Best

Haryana Best

4.7K views

workout

workout

195K views

JM Music

JM Music

428 views

Car playlist

Car playlist

9.9K views

The Punjabi Corner

The Punjabi Corner

13K views

Hardcore punjabi

Hardcore punjabi

20K views

Song for Audi

Song for Audi

158K views

rock on the way to office

rock on the way to office

280 views

Ghazal

Ghazal

296 views

Malayalam

Malayalam

1.1K views

My vibe

My vibe

602 views

Hindi

Hindi

298 views

Punjabi

Punjabi

4.5K views

Carnatic, Freedom, Fusion

Carnatic, Freedom, Fusion

1K views

Board

Board

368 views

punjabi beats......

punjabi beats......

24K views

Not for everyone

Not for everyone

1K views

Top 100

Top 100

18K views

Kannada play list

Kannada play list

1.4K views

Desi House music

Desi House music

243 views

My favourite song

My favourite song

5.7K views

latest

latest

7.5K views

All Out 90s Hindi

All Out 90s Hindi

118K views

my mood songs

my mood songs

108K views

Indian Hip Hop

Indian Hip Hop

192 views

Study work

Study work

51K views

hits of telugu

hits of telugu

5.8K views

Haryana love

Haryana love

254 views

punjabi 2026

punjabi 2026

343 views

Aqeel's Playlist

Aqeel's Playlist

156 views

Vibe

Vibe

6.5K views

Punjabi

Punjabi

188 views

Old Hindi Melodies

Old Hindi Melodies

9.1K views

Sachin - Bolly

Sachin - Bolly

939 views

workout

workout

140 views

Malayalam Travel Songs

Malayalam Travel Songs

428 views

vikk songs

vikk songs

16K views

Romance 2020s

Romance 2020s

18K views

Joy travel

Joy travel

383 views

2025 - 2026 Bolly Hits

2025 - 2026 Bolly Hits

2.9K views

Vibe

Vibe

284 views