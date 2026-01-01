Folk & acoustic
87 playlist(s)
маріічка
188 views
Tango fiero y macho
45K views
Finnes det en perfekt liste?
235 views
Vibe
5.8K views
irish so songs I know
1.8K views
Sea of love
19K views
Country
1.4K views
Akoestische Covers van liefdes liedjes
395 views
Hopeless romantic
29K views
Mellow folk
37K views
Рослабся
6.7K views
not so sad indie
35K views
Hillbilly
885 views
Super like
12K views
Sunday Morning Chill
260 views
hawaiian Songs
14K views
Spring 2026
665 views
เพลงรัก
77K views
Sonic flow
149 views
Folklore flash
13K views
Celtic Music
806 views
Morning’ shower
989 views
Oldies But Goodies
7.5K views
Americana
1.6K views
Movies
14K views
Música 2025
1.9K views
Fav songs
169 views
Filipino songs sheesh
61K views
summer of love
646 views
2023 Soca
476K views
ฟังสบาย
91K views
Mountain House music
28K views
Roadtrip
648 views
we can make it
237 views
cuddle music
2.9K views
Clásicos
4.8M views
Músicas para Relaxar
444 views
folklore felipe
774 views
Rainy day
2K views
잔 팝
204 views
Best Irish songs
32K views
70's Music
32K views
River Round Release
363 views
Boleros
564 views
soft pop play
7.1K views
Gospel
4.1K views
પ્રીત ગીત
33K views
Acoustic dinner music
520 views
Türkü
269 views
フォーカス
5.6K views