Folk & acoustic

87 playlist(s)

Essential Folk

Essential Folk
Essential Bluegrass

Essential Bluegrass
Traditional Bluegrass

Traditional Bluegrass
Daughters of Folk

Daughters of Folk
Acoustic Covers of Love Songs

Acoustic Covers of Love Songs
Acoustic Soul

Acoustic Soul
Acoustic Pop

Acoustic Pop
Indie Folk Favorites

Indie Folk Favorites
Campfire Classics

Campfire Classics
Acoustic Singer-Songwriters

Acoustic Singer-Songwriters
Singer-Songwriter Classics

Singer-Songwriter Classics
Peaceful Singer-Songwriter

Peaceful Singer-Songwriter

Harvest Moon

Harvest Moon
Traditional Celtic Folk

Traditional Celtic Folk
Presenting Bob Dylan

Presenting Bob Dylan
Contemporary Classical Guitar

Contemporary Classical Guitar
Rustic Ramble

Rustic Ramble
The New Roots

The New Roots
Soca Now

Soca Now
Hawaiian Folk

Hawaiian Folk
Farm to Table

Farm to Table
Romantic Boleros

Romantic Boleros
Ambiente Acústico

Ambiente Acústico
Folklore from Argentina

Folklore from Argentina
Argentinian Tango

Argentinian Tango
Gujarati Folk

Gujarati Folk
Rajasthani Folk

Rajasthani Folk
Kollywood Kuthu

Kollywood Kuthu
Bollywood Folk

Bollywood Folk
OPM Folk

OPM Folk
OPM Acoustic

OPM Acoustic
Acoustic Thai Pop

Acoustic Thai Pop
Ukrainian Folk

Ukrainian Folk
Acoustic Japan

Acoustic Japan
쉼온

쉼온
MEMLEKET Turkish Folk

MEMLEKET Turkish Folk
Acoustic Hibernation

Acoustic Hibernation
маріічка

маріічка

188 views

Tango fiero y macho

Tango fiero y macho

45K views

Finnes det en perfekt liste?

Finnes det en perfekt liste?

235 views

Vibe

Vibe

5.8K views

irish so songs I know

irish so songs I know

1.8K views

Sea of love

Sea of love

19K views

Country

Country

1.4K views

Akoestische Covers van liefdes liedjes

Akoestische Covers van liefdes liedjes

395 views

Hopeless romantic

Hopeless romantic

29K views

Mellow folk

Mellow folk

37K views

Рослабся

Рослабся

6.7K views

not so sad indie

not so sad indie

35K views

Hillbilly

Hillbilly

885 views

Super like

Super like

12K views

Sunday Morning Chill

Sunday Morning Chill

260 views

hawaiian Songs

hawaiian Songs

14K views

Spring 2026

Spring 2026

665 views

เพลงรัก

เพลงรัก

77K views

Sonic flow

Sonic flow

149 views

Folklore flash

Folklore flash

13K views

Celtic Music

Celtic Music

806 views

Morning’ shower

Morning’ shower

989 views

Oldies But Goodies

Oldies But Goodies

7.5K views

Americana

Americana

1.6K views

Movies

Movies

14K views

Música 2025

Música 2025

1.9K views

Fav songs

Fav songs

169 views

Filipino songs sheesh

Filipino songs sheesh

61K views

summer of love

summer of love

646 views

2023 Soca

2023 Soca

476K views

ฟังสบาย

ฟังสบาย

91K views

Mountain House music

Mountain House music

28K views

Roadtrip

Roadtrip

648 views

we can make it

we can make it

237 views

cuddle music

cuddle music

2.9K views

Clásicos

Clásicos

4.8M views

Músicas para Relaxar

Músicas para Relaxar

444 views

folklore felipe

folklore felipe

774 views

Rainy day

Rainy day

2K views

잔 팝

잔 팝

204 views

Best Irish songs

Best Irish songs

32K views

70's Music

70's Music

32K views

River Round Release

River Round Release

363 views

Boleros

Boleros

564 views

soft pop play

soft pop play

7.1K views

Gospel

Gospel

4.1K views

પ્રીત ગીત

પ્રીત ગીત

33K views

Acoustic dinner music

Acoustic dinner music

520 views

Türkü

Türkü

269 views

フォーカス

フォーカス

5.6K views