Arabic

122 playlist(s)

Gamed

Gamed
Shkad Iraqi

Shkad Iraqi
Arabs Abroad

Arabs Abroad
Khaleeji Marra

Khaleeji Marra
Aywa Araby

Aywa Araby
Tarab

Tarab
All Time Egyptian Hits

All Time Egyptian Hits
Fresh Arabic

Fresh Arabic
All Time Khaleeji Hits

All Time Khaleeji Hits
Levant Hotlist

Levant Hotlist
All Time Arabic Hits

All Time Arabic Hits
All Time Iraqi Hits

All Time Iraqi Hits

Fresh Egyptian

Fresh Egyptian
عربي RAP

عربي RAP
Fresh Khaleeji

Fresh Khaleeji
Maghreb Hotlist

Maghreb Hotlist
Egyptian Rap

Egyptian Rap
Arabic On Repeat

Arabic On Repeat
Fresh Iraqi

Fresh Iraqi
El Zaman El Gameel

El Zaman El Gameel
Sheilat

Sheilat
Mahraganat

Mahraganat
Maghreb Rap

Maghreb Rap
Arabic EDM Anthems

Arabic EDM Anthems
Khaleeji On Repeat

Khaleeji On Repeat
Fresh Mahraganat

Fresh Mahraganat
Nostalgic Oldies

Nostalgic Oldies
Iraqi On Repeat

Iraqi On Repeat
Arabic Hits 2021

Arabic Hits 2021
All Time Lebanese Hits

All Time Lebanese Hits
Egyptian On Repeat

Egyptian On Repeat
Ketha Saudi

Ketha Saudi
Arabic Love Songs

Arabic Love Songs
Egyptian Rap Essentials

Egyptian Rap Essentials
'10s Iraqi

'10s Iraqi
'00s Arabic Sing-along Anthems

'00s Arabic Sing-along Anthems
All Time Maghreb Hits

All Time Maghreb Hits
Jalsat

Jalsat
Egyptian Hits 2021

Egyptian Hits 2021
Your Morning Coffee

Your Morning Coffee
Khaleeji Love Songs

Khaleeji Love Songs
Dabkeh Party Starters

Dabkeh Party Starters
'90s Arabic Sing-along Anthems

'90s Arabic Sing-along Anthems
Iraqi Love Songs

Iraqi Love Songs
'10s Egyptian

'10s Egyptian
Feel Good Arabic

Feel Good Arabic
'10s Khaleeji

'10s Khaleeji
Egyptian '00s

Egyptian '00s
Rai

Rai
Arabic Workout

Arabic Workout
Iraqi Feel Good

Iraqi Feel Good
'80s Arabic Sing-along Anthems

'80s Arabic Sing-along Anthems
Egyptian '90s

Egyptian '90s
Khaleeji '00s

Khaleeji '00s
Party Arabic Style

Party Arabic Style
Afro Arabic

Afro Arabic
Egyptian '80s

Egyptian '80s
Khaleeji '90s

Khaleeji '90s

Iraqi Sad Songs

Iraqi Sad Songs
Arabic Rap Royalty

Arabic Rap Royalty
Instrumental Arabic

Instrumental Arabic
Nour el Ain

Nour el Ain
Lebanese Hits 2021

Lebanese Hits 2021
Khaleeji '80s

Khaleeji '80s
Saddest Arabic Songs of All Time

Saddest Arabic Songs of All Time
El Gai Ahla

El Gai Ahla
Belly Dancing Anthems

Belly Dancing Anthems
Iraqi Party

Iraqi Party
Hala Amreeka

Hala Amreeka
Khaleeji Sad

Khaleeji Sad
Qahwa Sada

Qahwa Sada
Egyptian Party Starters

Egyptian Party Starters
غاني

غاني

47K views

اغاني التسعينات

اغاني التسعينات

16K views

رومنسى

رومنسى

214K views

جميل ورايق

جميل ورايق

673 views

اغنية

اغنية

140K views

اغاني طرب زمان

اغاني طرب زمان

33K views

عراقي

عراقي

331 views

اكشن

اكشن

506 views

Maghreb hits

Maghreb hits

2.8K views

جديد رحلات

جديد رحلات

3.4K views

Arabic song

Arabic song

35K views

ابو صلاح

ابو صلاح

128K views

Saveur Orientale

Saveur Orientale

1.2K views

شيلة

شيلة

668K views

Bil Alb جواد بشار

Bil Alb جواد بشار

1.5K views

Arab

Arab

1.3K views

بوووووم

بوووووم

7.7K views

تدعين تدهل

تدعين تدهل

809 views

موسيقى من إيلينا في مصر

موسيقى من إيلينا في مصر

7.5K views

اغاني راديو سوا

اغاني راديو سوا

61K views

Arabic

Arabic

1.4K views

90s

90s

873 views

متلع

متلع

3.1M views

Rap

Rap

657 views

Body

Body

27K views

Arabic mix

Arabic mix

979 views

سفير

سفير

248K views

اغاني جداد

اغاني جداد

1.1K views

عربي

عربي

745 views

Breakup

Breakup

25K views

انجلش

انجلش

200 views

Forever

Forever

373 views

اذاعة الاغاني

اذاعة الاغاني

453K views

يرايحه

يرايحه

6.6K views

كوكتيل

كوكتيل

166K views

Nostalgie

Nostalgie

25K views

خليجي جديدي

خليجي جديدي

880K views

عراقي

عراقي

185 views

خطر خطر

خطر خطر

348K views

Playlist 01

Playlist 01

42K views

Arabic

Arabic

56K views

رواق

رواق

351 views

Summer 2025

Summer 2025

136K views

راب بوووووم

راب بوووووم

34K views

arabe oriente

arabe oriente

223 views

حزين

حزين

18K views

ميكس - كوتو موتو

ميكس - كوتو موتو

23K views

my own playlist

my own playlist

763 views

2026 Arabic fav

2026 Arabic fav

623 views

جديد

جديد

32K views